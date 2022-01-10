ads

Fenerbahçe, Adana Demirspor’a 1-2 yenildi

ads ads ads ads ads
10/01/2022

ads
ads
ads
Fenerbahçe, Adana Demirspor’a 1-2 yenildi

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da yenilgiyle giriş yaptı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi İstanbul'da 2-1'le geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golü 29. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golü ile gelirken, Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda attı.

 

10/01/2022 21:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fenerbahçe, Adana Demirspor’a 1-2 yenildi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.