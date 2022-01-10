Fenerbahçe, Adana Demirspor’a 1-2 yenildi

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da yenilgiyle giriş yaptı. Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi İstanbul'da 2-1'le geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golü 29. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golü ile gelirken, Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda attı.

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10/01/2022 21:59