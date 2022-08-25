Fenerbahçe adını gruplara yazdırdı
25/08/2022
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien'i 4-1 yenen Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.
İlk Yarı
10. dakikada organize kullanılan köşe vuruşunda soldan sıfıra inen Alioski'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Peres'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in soluna çektikten sonra uzak mesafeden sert şutunda, savunmada Braunöder'e çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 1-0
18. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta ön direkte iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, savunmada Ranftl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
29. dakikada savunmada Lemos'un hatasında topu önünde bulan Tabakovic'in penaltı noktasının solundan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada soldan çizgiye inen Rossi, ceza yayı içinde bulunan Crespo'yu gördü. Portekizli oyuncunun gelişine volesinde top yandan dışarı gitti.
44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres'in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
45. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan Fitz'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Martins'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti.