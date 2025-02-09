Fenerbahçe, Alanyaspor’u 2-0 yendi
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09/02/2025
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanmasını bildi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler 22. dakikada Szymanski ve 42. dakikada Talisca'nın golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e çıkardı. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 4000. golü Sebastian Szymanski kaydetmiş oldu.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanına çıkacak.
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