Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklamada Saint-Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip, "İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir." denildi.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklamada Saint-Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip, "İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir." denildi.





Sarı-lacivertli kulüp Saint-Maximin'in sözleşme detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.



Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." denildi.