Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından kayıpsız çıktı: 0-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

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03/09/2023

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Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından kayıpsız çıktı: 0-1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi-Samuel kaydetti.

Sarı-Lacivertlilerde İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.

03/09/2023 23:54
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TAGS: Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından kayıpsız çıktı: 0-1
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