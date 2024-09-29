Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı galibiyete koştu

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi.

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29/09/2024

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Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı galibiyete koştu

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. 

Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi. Galibiyet golleri; 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Thalisson (kk)'dan geldi. 

GALATASARAY'LA FARKI AZALTTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendirerek aradaki farkı azalttı. Galatasaray'ın 19 puanda tamamladığı haftada, Fenerbahçe 16 puana yükseldi. Antalyaspor ise haftayı 8 puanla kapattı. 

Gelecek hafta Fenerbahçe ligde Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise aynı haftada Rizespor'a konuk olacak. 

MOURINHO'DAN GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

Maçın son bölümünde Mourinho, Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayardan pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu ve sarı kart gördü.

29/09/2024 22:51
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TAGS: Fenerbahçe, Antalya’da ikinci yarı galibiyete koştu
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