Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya takıldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür kırmızı kart gördü. Konuk ekibin gollerini Inaki Williams kaydetti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın başında temsilcimiz Fenerbahçe'nin savunması büyük bir hata yaptı.

Samet Akaydin'in pas hatasını değerlendiren konuk Athletic Bilbao, 5. dakikada Inaki Williams'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelede ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Fenerbahçe, En Nesryi, Maximin ve Dzeko ile gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı. Konuk ekip ise Sancet ve Bereguer ile gol pozisyonlara girse de skoru değiştiremedi.

Fenerbahçe’de Mert Müldür, 69’uncu dakikada Inaki Williams’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu.

Kupa-2'de bu sezon 2. yenilgisini alan Fenerbahçe 8 puanda kalırken üst üste 5. kez sahadan galibiyetle ayrılan Athletic Bilbao ise puanını 16'ya çıkardı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 5. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasına hareketlenen Guruzeta kaleciyle karşı karşıya durumda topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Inaki Williams, topu boş ağlara gönderdi.

27. dakikada Amrabat'ın kaptırdığı topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Guruzeta'nın şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür'ün uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

GOL: 45. dakikada Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams'ın dar açıdan şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.

Konuk takım, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

52. dakikada sağdan Inaki Williams'ın etkili ortasında, altıpasın solunda Berenguer'in yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ani gelişen Athletic Bilbao atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sancet'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Tadic'in ortasında altıpasın solunda Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

Athletic Bilbao, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic (Dk. 73 Cengiz Ünder), Szymanski (Dk. 61 Dzeko), Saint-Maximin (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Yeray Alvarez (Dk. 46 Vivian), Paredes, Berchiche, Jauregizar (Dk. 67 Prados), Ruiz De Galarreta, Inaki Williams (Dk. 84 Vesga), Sancet, Nico Williams (Dk. 38 Berenguer), Guruzeta (Dk. 67 Gomez)

Goller: Dk. 5 ve 45 Inaki Williams (Athletic Bilbao)

Kırmızı kart: Dk. 69 Mert Müldür (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Yeray Alvarez, Dk. 80 Gomez, Dk. 90+1 Sancet (Athletic Bilbao), Dk. 90+1 Amrabat (Fenerbahçe)