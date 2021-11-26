Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.
26/11/2021
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında ilk maçta 3-0 kaybettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe grupta 5 puanda kalırken Olympiakos puanını 9'a çıkardı. Temsilcimiz yolunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Grubun diğer maçında Eintracht Frankfurt ile Antwerp 2-2 berabere kaldı.
D Gubu'nda Eintracht Frankfurt ve Olympiakos tur atladı.
İlk Yarı
5. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top, dışarı gitti.
18. dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
20. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc, sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.
24. dakikada Olympiakos'ta sakatlık yaşayan Sokratis, yerini Ba'ya bıraktı.
32. dakikada ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Min-jae'nin vurduğu top, El-Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El-Arabi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla auta gitti.
74. dakikada Reabciuk'un pasında topla buluşan El-Arabi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
79. dakika Reabciuk'un ortasında arka direkte topa vuran Lala'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
GOL 90. dakikada Olympiakos öne geçti. Reabciuk'un ortaladığı pozisyonda kale önünde topa vuran Suares, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), Aguibou Camara, Onyekuru (Dk. 46 Lopes), El-Arabi (Dk. 81 Soares)
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak (Dk. 78 Szalai), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya), Zajc (Dk. 65 Meyer), Rossi (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Pelkas), Berisha
Gol: Dk. 90 Soares (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ba, Dk. 90+1 Soares (Olympiakos)