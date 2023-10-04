Fenerbahçe, Avrupa'da 262. mücadelesine çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Tek eksik Cengiz

Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ve Miha Zajc dönecek

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Slovakya kafilesinde yer alacak.

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

Avrupa'da 262. mücadele

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

Avrupa deplasmanlarında bu sezon gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi.

Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

Gol ortalaması 3,4

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı.

Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

Son 19 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

Konferans Ligi'nde 10. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.