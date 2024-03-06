Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.

ads ads ads ads
06/03/2024

ads
Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak.

Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 2 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

UEFA kadrosu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor mücadelesinde ayağına darbe alan Rodrigo Becao kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise müsabakası için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

Son maçını farklı kazandı

Fenerbahçe, lider bitirdiği H Grubu'nda oynadığı son karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrıldı.

Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi'nde 15. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 15. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi​​​​​​​

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

82

42

23

17

119

80

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

34

12

11

11

48

39

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Avrupa Konferans Ligi

14

10

-

4

38

19

TOPLAM

266

105

55

106

360

380
06/03/2024 12:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe, Avrupa
MANŞETLER

HK SPOR

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

HK SPOR

Fenebahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulübümüzün, 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 3 yıl (1095 gün) geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.