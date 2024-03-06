Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak.

Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 2 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

UEFA kadrosu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor mücadelesinde ayağına darbe alan Rodrigo Becao kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise müsabakası için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

Son maçını farklı kazandı

Fenerbahçe, lider bitirdiği H Grubu'nda oynadığı son karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrıldı.

Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi'nde 15. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 15. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi​​​​​​​

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 14 10 - 4 38 19 TOPLAM 266 105 55 106 360 380