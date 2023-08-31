Fenerbahçe, Avrupa'da doludizgin devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk oldu.

Maç 72. dakikada Edin Dzeko'nun attığı golle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan ve rakip filelere 21 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.