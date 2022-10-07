Fenerbahçe Avrupa'da kayıpsız ilerliyor
07/10/2022
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibii AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Sarı Lacivertliler, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti.
Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.