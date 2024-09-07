Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Belçika ekibine kiralandı
07/09/2024
Fenerbahçe'de Omar Fayed takımdan kiralık olarak ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda genç stoperin Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.
OMAR FAYED'İN KARİYERİ
Omar Fayed, Futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Mokawloon'un altyapısında başladı.
2023/24 sezonda Fenerbahçe'ye imza atan 21 yaşındaki Mısırlı stoper, geçtiğimiz sezonu Novi Pazar'da kiralık olarak geçirdi.
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