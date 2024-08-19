Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı, Crespo'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise Crespo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Portekizli futbocusu Miguel Crespo'nun Başakşehir Futbol Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur.

Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

3 YILLIK SÖZLEŞME

Bu arada Başakşehir,'den de Crespo'nun transferiyle ilgili resmi açıklama yapıldı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Portekizli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir'in açıklamasında "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi..

80 MAÇTA 5 GOL, 7 ASİST

Fenerbahçe'ye 2021 yılında Portekiz'in Estoril takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık olarak geçirmişti. Sarı lacivertli formayla 80 maça çıkan Crespo, 5 gol atarken 7 kez de asist yaptı.