Fenerbahçe, Başakşehir’i 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye ilk kez teknik direktör olarak rakip olan Emre Belözoğlu, Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Başakşehir, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Berisha maça ilk 11'de başladı.

Başakşehir ise Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka 11'iyle sahaya çıktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Berkay Özcan 61'de takımını öne geçirdi.

Bu sezon 7. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe 37 puanda kaldı.

4 maç sonra ligde galip gelen Başakşehir 37 puana ulaştı ve averajla Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

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05/02/2022 20:12