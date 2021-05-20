Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden adaylığını resmen açıkladı

Haziran ayındaki seçimde tek aday olması beklenen Koç'un, bunun yanı sıra, sezon değerlendirmesi ve genel eleştirilere de cevap vereceği ifade edildi. Teknik direktör konusunun ise seçimden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Koç'un basın toplantısı, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde saat 15.00'te başladı. İşte Başkan Ali Koç’un açıklamalarından satır başları:

‘ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIK’

”Bu sene, ilk iki seneye göre şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Biz hedefi tuttursaydık, tahminimizi de tutturduğumuz ortaya çıkacaktı. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen, bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. %70 hazır bir kadromuz var.”

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

“Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik bizi şampiyon yapar tahmini yapmıştım; bu tahmin aslında rakibimizin alacağı sonuçları göz önüne alarak yaptığımız bir tahminde. Biz kazanabilseydik tahminimiz doğru çıkacaktı. Ekilen tohumlara, yapılan yatırımlara, tutan ve tutmayan transferlere, sezon içi performansımıza bakarak, önümüzdeki sezon için önümüz açık. Teknik direktör konusu, transfer konusu hepsini 1 Haziran’a kadar netliğe kavuşturacağız.”

‘İLK DÖNEM PEK PARLAK GEÇMEDİ’

”Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı: ”Bu büyük kulübe bir nebze de olsun katkıda bulunmak bana göre mutluluğun en büyüğüdür. 3 yıllık yönetim süremizde anlayışımız hep Fenerbahçe menfaatlerini ön planda tutmak oldu. Bunu yaparken, gemiyi yüzdürmemiz de gerekiyordu. Yola çıkarken iki dönem demiştim. İlk dönem pek parlak geçmedi ancak ikinci kez aday olduğumu sizlere duyuruyorum.”

”3 YILDA ALACAĞIMIZ DERSLERİ ALDIK”

“Fenerbahçe başkanlığı her zaman zorlu geçmiştir. Zaman zaman doğru planlarımızı istediğimiz şekilde harekete geçiremedik. Camiamız rahat olsun. Ben ve devam edecek arkadaşlarım, bu süreçte almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönem çok daha farklı olacaktır. Ben ve benimle devam edecek yöneticiler 3 yılda alacağımız dersleri aldık ve bundan sonrası çok daha farklı olacaktır”

“TFF’DE BİR FENERBAHÇELİ VAR…”

Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar arasında, ne yazık ki TFF’nin anlayışı, adaletsiz kararları da yer alıyor. Bunlar ülkemizde futbolu etkiliyor. Daha yakın zamana kadar “Kuzu kuzu Şampiyonlar Ligi” de burada oynanacaktı. Bunlar artık değişmek zorunda. Liyakat eksikliği, hakem kararları… Futbolda hiçbir kararda standart yok. Sezon başında yapılan algılar… Sosyal medya algılarından bahsetmiyorum. Algılar, hakemler üzerinden yapılan manipülasyona göz yumulması… Suç içeren iddia ve ithamlara karşı TFF’nin iç soruşturma yapmaması.. Bazı futbolcuların teşvik primi söylemlerine karşılık hiçbir şey yapılmaması… Haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanması, iyi takımı kuranın değil, iyi ilişki kuranların kazanması… TFF’de bir Fenerbahçeli var, başka takımlara yaptığı kıyakları anlatacağım.

“ARTIK KURALINA GÖRE OYNAYACAĞIZ”

Başarıya giden her yol mübah görülüyor! Dünyada bizden başka hangi ülkede futbolda başarı, sadece saha içinde değil saha dışında da mücadeleyle oluyor? Bizim için farklı bir tavır koymanın zamanı geldi. Dünyayı değiştiremiyorsan, kendi dünyanı değiştireceksin. Biz de çok farklı bir yönetim anlayışıyla yola çıkacağız. Bizim başları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz, Tribünlere oynamıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, Fenerbahçe’nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara çok daha farklı tutumuz olacak. Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek.

“ALMAYA DEĞİL VERMEYE GELDİM”

Üç yıllık yönetim süremizde anlayışımız hep Fenerbahçe menfaatleri oldu. Fenerbahçe’nin geleceğini inşaa etmeye çalıştık. Bunu yaparken gemiyi de yüzdürmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe’nin yarınlarını düşündük. İdari ve finansal olarak adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de bunları kesintisiz sürdüreceğiz. Ektiğimiz tohumların meyvelerini önümüzdeki dönemde alacağız. Fenerbahçe’ye almaya değil, vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Sonsuza kadar kalma düşüncem yok. Aşırı uzun süre kalındığında, neler olduğunu tecrübe ettik. Kulüplerde başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmelidir.

“HATALARIMIZIN FARKINDAYIZ”

Yaptığımız hataların farkındayız. Bazen deneyimler yetersiz kalıyor. Fenerbahçe’de başkanlığın ilk yılları hep zorlu geçmiştir, tarihte örnekleri vardır. Biz de ilk dönemimizde zorlandık. Planlarımızı hayata geçiremedik. Şartlar doğrultusunda karar verdik. Camiamız rahat olsun. Biz almamız gereken dersleri aldık. İkinci dönemimiz çok daha farklı olacak.

“GELİN, ADAY OLUN”

Bazen insafsız eleştirilere maruz kaldık. Aldığımız eleştirilerden biri, FB TV’de sansür uygulamamak oldu. Eleştiriye açık olmayan yönetim, FB TV’de eleştirilere izin vermezdi. Geçmişte örneklerini gördük. İyi niyetli eleştirilerden ders çıkardık. Bizleri yıldırmak için gizli ajandası olanlar, kötü niyetli eleştiriler bizde sistematiktir. Bu Fenerbahçe’nin DNA’sında vardır. İşler iyi giderken, ortada görünmezler. İşler kötü gittiğinde sahneye çıkarlar, en çok onların sesi çıkar. Bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi, ne de çubuklunun başarısıdır. Aday olduğumda, Mayıs aylarında “Fenerbahçe şampiyon olsun ve adaylığımı geri çeksem” diye dua ettim. Ne olursa olsun, bu kulübün başarısını isterim. Ancak bunları amacı Fenerbahçe’nin başarısı değil. Bu arkadaşlar, hizmet ettikleri kişilere açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Manipülasyonlarla uğraşacağınıza işte size fırsat. Fenerbahçe’ye katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin aday olun.

“ÇOK RAHAT YALAN SÖYLÜYORLAR”

Eski yönetici, geçen bir yerde konuşmuş. Gündemde kalması için konuşması gereken bir arkadaşımız. Yok Belçika’dan adam getirmişler, yok bizim projemizi almadılar. Onların getirdiği adam İspanyol, Fenerbahçe’den sonra iş de bulamadı. Çok rahat yalan söylüyorlar. Eski yönetim, devir teslim nezaketini bile göstermedi. Sadece Mithat Yenigün vardı. Altyapıda da iki sayfa bir şey verdiler. Hiç Belçika projesini anlatmadılar. Bunun gibiler çok olacak.

“ADINIZ GİBİ EMİN OLABİLİRSİNİZ”

Aday olanlar Fenerbahçe’nin tüm imkanlarını kullanabilecekler. Adil bir rekabet ortamı sağlayacağımızdan, adınız gibi emin olabilirsiniz. Umarım yeni sezonda tam kapasite olmasa da tribünlerin dolu olduğu günlere geri dönebiliriz.

“ZOR DİYORSUN, ZOR OLACAK Kİ İMTİHAN OLSUN”

Seçilmemiz halinde, edindiğimiz tecrübelerle yaptığımız doğruların üzerine yenilerini inşaa ederek, düne takılmadan, güçlü bir Fenerbahçe için sen, ben, o demeden, yolumuza umutla ve inançla devam edeceğiz. Bu hikaye başarıları ve mutlulukları fazlasıyla hak ediyor. Mevlana’nın sözüyle bitirelim; “Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun”. Fazlasıyla imtahana girdik. Fenerbahçe için gerekeni yapmaya hazırız. İnşallah seçiliriz ve yaşadıklarımızın tam tersine, harcadığımız emeğin karşılığını alırız. Ve bu camia artık hak ettiği mutluluklara kavuşur.

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20/05/2021 17:43