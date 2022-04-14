Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan KTFF'ye teşekkür mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hem kendisinin KKTC ziyareti hem de Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın KKTC kampı süresinde gösterdiği ilgi ve ev sahipliği nedeni ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkürlerini ileten bir mesaj yazdı.

Koç: “KTFF ve Sertoğlu’nun samimiyetinden memnun olduk”

Başkan Ali Koç mesajında, Hasan Sertoğlu’nu İstanbul’da oynanacak herhangi bir Fenerbahçe maçına davet ederek, ilişkilerin devamı yönünde irade belirtti. Koç, Sertoğlu’nun ve KTFF’nin yakın ilgisinden ve samimiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ilişkilerin sürmesi için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Sertoğlu: “İlk fırsatta sizleri ziyaret edeceğiz”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise, Ali Koç’a cevaben yazdığı yazıda, güzel sözleri ve mesajı için Fenerbahçe Başkanı’na teşekkürlerini iletti. İlk fırsatta KTFF olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret edeceklerini ve birlikte Fenerbahçe’nin karşılaşmasını Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda izlemekten onur duyacaklarını ifade etti.

“İlişkilerimiz ülke gençliği yararına kullanıldığı zaman çok değerli”

Başkan Sertoğlu, söz konusu ilişkilerin ülke gençliğinin yararına kullanıldığı zaman çok değerli olduğunu belirterek, “Hem Sayın Ali Koç ve ekibinin ziyareti, hem de Fenerbahçe kadın futbol takımının adamızda kamp yapması paha biçilemez bir durum. Bu iyi niyet ve cesaretlerinden dolayı Sayın Ali Koç’a ve şahsında Fenerbahçe camiasına teşekkürlerimi sunarım.”diye konuştu.

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14/04/2022 10:54