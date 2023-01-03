Fenerbahçe, Batshuayi ile geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Batshuayi'nin attığı gollerle Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen F.Bahçe, G.Saray derbisi için moral depoladı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Fraport-Tav Antalyaspor, ABD'li forveti Haji Wright'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk Fenerbahçe, 55. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sarı-lacivertliler, 61. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışı için topu başına geçen ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Batshuayi, hem kendisinin hem de takımının maçtaki 2. golünü kaydetti: 1-2

Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un ağlarla buluşan topu, ofsayt nedeniyle skora dönüşmedi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Puanını 35'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle Jorge Jesus'un öğrencileri 18. haftada oynayacağı Galatasaray derbisi için de moral depoladı.

Üst üst üçüncü mağlubiyetini yaşayan Nuri Şahin yönetimindeki Fraport-Tav Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

10. dakikada Haji Wright'ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada Ferdi'nin ceza sahasında oluşturduğu karambol sonucu topu önünde bulan Joshua King'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

GOL: Antalyaspor'un golü 14. dakikada geldi. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Bünyamin Balcı'nın bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

GOL: 55. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Joshua King'in kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu takip eden Batshuayi, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

GOL: 62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Antalyasporlu Güray Vural'a çarptı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonucu topun Güray Vural'ın eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi, topu filelerle buluştu: 1-2

70. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ufuk Akyol'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

74. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek arka direkte topa iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Fenerbahçeli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına hareketlenen Serdar Aziz'in kale önünden vuruşunda kaleci Alperen Uysal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2023 22:19