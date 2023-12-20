Fenerbahçe, Batshuayi'nin hat-trick yaptığı maçla liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk oldu.

Mücadele gol yağmurunu sahne olurken; Fenerbahçe maçı 4-3 kazandı.

Maçta goller; 8. dakikada Cengiz, 40., 50. ve 79. dakikalarda Batshuayi, 45+3. dakikada Kemen, 56. dakikada Thiam ve 73. dakikada Cardoso'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lige dönüşteki ilk maçını kazanarak puanını 43'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Kayserispor'un 7 maçlık Süper Lig'deki yenilmezlik serisi bu maçla sona erdi.

Edin Dzeko'nun yokluğunda formaya kavuşan Michy Batshuayi, yaptığı hat-trickle takımını galibiyete götüren isim oldu.

Fred ve Mert Hakan derbi maçta yok

Fenerbahçe'de maçın son dakikasında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.