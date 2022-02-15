Fenerbahçe beklentilerin uzağında

Hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl ortaya koyduğu performansı yakalayamadı.

Sarı lacivertli ekip ligin geride kalan bölümünde, 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

25'inci hafta itibarıyla 38 gol atan Fenerbahçe kalesinde 30 gol gördü.

Ligde 6'ıncı sırada bulunan sarı lacivertliler ayrıca lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon aynı periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun 25'inci haftasında 47 gol atarken, 26 gole engel olamadı.

Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonun bu bölümünde, lider Galatasaray ve 2'inci Beşiktaş’la birlikte 51 puana sahipken, averajla 3'üncü sıradaydı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçen yıl Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselirken bu sezon kupaya son 16 turunda veda etti.

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15/02/2022 12:39