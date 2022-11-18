Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos

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18/11/2022

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Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 8. hafta maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 107-77 yenerek 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 8. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 107-77 kazandı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8. maçında 7. galibiyeti alarak zirvedeki yerini korudu.

Dimitris Itoudis'in ekibi tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında almıştı.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 kez galip geldi.

18/11/2022 21:51
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TAGS: Fenerbahçe Beko 107-77 Panathinaikos
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