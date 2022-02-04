Fenerbahçe Beko İtalya'da galip
THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 71-60 yendi
04/02/2022
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 11. galibiyetini elde etti. 22. maçına çıkan AX Armani Exchange Milan ise 7. yenilgisini aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
AX Armani Exchange Milan: Delaney 11, Hall 9, Ricci 5, Tarczewski, Melli 9, Rodriguez 3, Daniels 3, Hines 6, Bentil 12, Datome 2
Fenerbahçe Beko: Henry 6, Şehmus Hazer 5, Pierre 6, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 1, İsmet Akpınar 8, Guduric 17, Floyd 6, Polonara 8
1. Periyot: 12-18
Devre: 34-43
3. Periyot: 51-54