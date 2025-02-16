Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu

Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.

Şanlıurfa'da düzenlenen ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende sarı-lacivertli oyuncular madalyalarını alırken, kaptanlar Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric kupayı kaldırdı.

11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan final maçı, Fenerbahçe Beko'nun üstün oyunuyla başladı ve sarı-lacivertliler maç boyunca farkı koruyarak rahat bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes Davis seçildi ve ödülünü AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan aldı.

Kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti. Törende büyük bir coşku yaşanırken, siyah-beyazlı ekibin oyuncularına ise plaketleri Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay tarafından verildi.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, törende yaptığı açıklamada, "Böyle güzel bir finalde sponsor olarak bulunmaktan dolayı mutluyuz. Organizasyonun Şanlıurfa'da gerçekleşmesi şehrin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye Kupası'nın en fazla kazanan takımı ise 12 şampiyonlukla Anadolu Efes olarak öne çıkıyor. Ancak lacivert-beyazlı ekip, bu sezon çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya elenerek kupaya veda etti.