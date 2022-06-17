Fenerbahçe Beko'da Djordjevic dönemi bitti

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17/06/2022

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Fenerbahçe Beko'da Djordjevic dönemi bitti

Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

17/06/2022 20:49
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TAGS: Fenerbahçe Beko’da Djordjevic dönemi bitti
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