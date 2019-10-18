Fenerbahçe Beko’dan ilk galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendi.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Baskonia ise ikinci kez sahadan yenik ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını Baskonia, 9-8 önde tamamladı. Baskonia'da Shengelia'nın skorer oyununa Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 10 sayıyla De Colo karşılık verdi ve ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da hücumda basit top kayıpları yaptı. Konuk ekip, Polonora'nın üst üste bulduğu sayılarla 15. dakikayı 29-26 önde geçti. De Colo'nun potaya giderek bulduğu basketlerle Fenerbahçe Beko, 18. dakika içinde 35-31'lük üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte pota altında Vesely'i etkili kullanan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun da skor bulmaya devam etmesiyle 27. dakikada 55-49'luk üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 63-58 önde girdi.

Final periyodunda Kalinic ve Ali Muhammed'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 69-62. Savunmasını sertleştiren ve hızlı hücumlardan sayılar bulan sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 79-68. Fenerbahçe Beko, üstülüğünü maç sonunda korudu ve sahadan 87-80 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Sports

Hakemler: Matej Boltauzer, Carmelo Paternico, Gytis Vilius

Fenerbahçe Beko: Westermann 3, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 6, Williams 4, Ahmet Düverioğlu 4, Biberovic, Kalinic 7, De Colo 39, Vesely 9, Ali Muhammed 7, Datome 8, Stimac

Kirolbet Baskonia: Henry 15, Stauskas 2, Shengelia 18, Shields 17, Eric 4, Vildoza 3, Janning 6, Diop, Fall, Garino 5, Polonara 10

1. çeyrek: 22-22

İlk yarı: 39-36

3. çeyrek: 63-58

5 faul: 30.57 Westermann (Fenerbahçe Beko), 37.55 Fall (Kirolbet Baskonia)

18/10/2019 09:08