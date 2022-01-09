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"Fenerbahçe Bilic'i açıklayacak"

Hırvat basını, teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin Beijin Guoan'la sözleşmesini sona erdiren Slaven Bilic ile anlaştığını yazdı. Habere göre sarı-lacivertliler Bilic'i kısa süre içinde açıklayacak.

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09/01/2022

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"Fenerbahçe Bilic'i açıklayacak"

Beşiktaş maçının ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük arayışında sona geliyor.

Sarı-lacivertliler, Alman çalıştırıcı Löw'den haber beklese de Hırvat basını Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı.

Germanijak'a göre Fenerbahçe, Çin ekibi Beijin Guoan ile sözleşmesi sona erdiren Slaven Bilic ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde tecrübeli çalıştırıcıyı açıklayacak.

Habere göre yazdan beri Slaven Bilic'le anlaşan Fenerbahçeli yöneticiler, Hırvat çalıştırıcı ile konuşmak için Çin'e gitti. Bilic ve Fenerbahçe yöneticileri anlaşmaya vardı.

Slaven Bilic bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik direktör ayrıca Hırvatistan Milli Takımı, Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yaptı.

09/01/2022 14:57
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TAGS: Fenerbahçe, Bilic, spor
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