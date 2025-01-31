Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı: Uçaktan ilk kare
Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcunun İstanbul'a geldiğini duyurarak uçaktan fotoğrafını paylaştı.
YAYIN TARİHİ:
31/01/2025
Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve transferi tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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