Fenerbahçe, Bonucci ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı.

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09/01/2024

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Fenerbahçe, Bonucci ile anlaştı

Fenerbahçe, Union Berlin'in İtalyan stoperi Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı.

İtalyan yıldızla 6 aylık sözleşme imzalanırken, kontrat uzatma opsiyonu konusunda görüşmeler sürüyor. 

Oyuncu tarafı Union Berlin'den bonservissiz ayrılmak için son detayları görüşüyor. Alman ekibinin ikna olmasının ardından transfer resmiyete kavuşacak. 

Bonucci geçtiğimiz yaz Juventus ile yollarını ayırmış ve Alman takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Union Berlin'de 10 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 723 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

09/01/2024 21:44
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TAGS: Fenerbahçe, Bonucci ile anlaştı
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