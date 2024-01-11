Fenerbahçe, Bonucci'yi açıkladı

Fenerbahçe, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

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11/01/2024

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Fenerbahçe, Bonucci'yi açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyeceği bildirildi.

İtalyan futbolcu için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan'ın katıldığı belirtilerek, "Leonardo Bonucci'ye ailemize 'hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." denildi.

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de 19 numaralı formayı giyecek.

11/01/2024 21:18
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TAGS: Fenerbahçe, Bonucci’yi açıkladı
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