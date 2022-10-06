Fenerbahçe bu akşam İstanbul’da Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaka ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaka ile bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda AEK Larnaka takımını yenerek liderliğe yükselmek için mücadele edecek.

Kritik mücadelede AEK Larnaka’yı sahasında yenmeyi hedefleyen Fenerbahçe, gruplardan lider olarak çıkmak istiyor.

Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek

Yenerse avantajı kapacak

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe'nin, grupta Rennes ile birlikte 4 puanı bulunuyor.

4 puanla grubun 2. sırasında yer alan Fenerbahçe'nin hemen arkasında 3 puanla AEK bulunuyor. Son sırada yer alan Dinamo Kiev'in ise henüz puanı bulunmuyor.

Fenerbahçe, AEK'i yendiği taktirde 7 puana gelecek ve gruptan çıkma şansını artıracak.

Avrupa’da 249. maç…

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i

Sarı lacivertlilerin sahaya Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Alioski, İsmail, Zajc, Rossi, Emre Mor, Batshuayi on biri ile çıkması bekleniyor.

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06/10/2022 18:36