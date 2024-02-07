Fenerbahçe çeyrek final biletini kupa golcüsüyle aldı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK'ye konuk oldu.
07/02/2024
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı. Maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK'ye konuk oldu.
Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri 17. ve 31. dakikalarda Batshuayi'den geldi.
Batshuayi gollerine devam ediyor
Belçikalı golcü bu sezon 29. maçında 17 gole ulaştı. Gaziantep FK karşısında duble yapan Batshuayi, kupada 2 maç sonunda 6 gole ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları 12 Şubat'ta çekilecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
17' Fenerbahçe, Mert Hakan'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşunda kaleci Nita'yla topu ayrı köşelere göndererek golü kaydetti.
29' Gaziantep FK; VAR kontrolü sonrasında Ooosterwolde'nin elle oynaması gerekçesiyle penaltı kazandı. Maxim penaltıda kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı. Dönen topu da tamamlayamayan Furkan eşitliği yakalama fırsatını kaçırdı.
31' Batshuayi boş kaleye karşı önünde bulduğu topta hata yapmadı ve farkı ikiye çıkardı.