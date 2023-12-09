Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenip tekrar liderliğe yükseldi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe dev maçı 3-1 kazanıp ligde yeniden liderliğe yükseldi.
09/12/2023
Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-Lacivertliler derbiyi 3-1 kazanıp liderliği Galatasaray'dan geri aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6'da Szymanski kaydetti. Siyah-Beyazlıların tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Chamberlain kaydetti.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko