Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenip tekrar liderliğe yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe dev maçı 3-1 kazanıp ligde yeniden liderliğe yükseldi.

ads ads ads ads
09/12/2023

ads
Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenip tekrar liderliğe yükseldi


Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-Lacivertliler derbiyi 3-1 kazanıp liderliği Galatasaray'dan geri aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6'da Szymanski kaydetti. Siyah-Beyazlıların tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Chamberlain kaydetti.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

09/12/2023 20:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe, Beşiktaş
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.