Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geldi. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşı karşıya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Bu turu geçen takım bir sonraki aşamada Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın öne çıkan anları

14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden oyun alanına çeldi. Atağın devamında Dinamo Kiev savunması topu taca uzaklaştırdı.

15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında sağdan Kedziora'nın yerden ortasında penaltı noktasının gerisinden Verbic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve İrfan'dan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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20/07/2022 23:48