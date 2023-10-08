Fenerbahçe doludizgin ilerliyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek, 8'de 8 yaptı.

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 16 resmi maçı da kazandı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdüdü

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dzeko, 45. dakikada da penatıdan Tadic attı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 24'e yükseltti.Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.