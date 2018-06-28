Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde yeni dönem başlarken Damien Comolli, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Phillip Cocu ile dün imza töreniyle sözleşme imzalayan Fenerbahçe, transferde şovu başlatıyor! Dünyaca ünlü yıldızın gizlice İstanbul'a getirildiği öğrenilirken forvete de bomba bir isim geliyor...

Phillip Cocu’ya 3 yıllık imza attıran Sarı-Lacivertliler’de transfer harekatı da hızlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre uzun bir süredir oyuncu arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, takımdaki eksik bölgeler için temaslarını sürdürürken, orta sahaya yapılacak ilk takviyenin Jack Wilshere olduğu öğrenildi.

Arsenal ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki yıldızın dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldiği ifade edildi. Cazip bir teklif sunulan İngiliz futbolcu, başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu ile bir araya geldi. Tesisleri gezen Wilshere ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

Arsenal altyapısından yetişen Wilshere, 2009-10 sezonunun devre arasında Bolton'a kiralandı. 2010 yılından 2016 yılına kadar Arsenal'de top koşturan Wilshere, 2016 yılında Bournemouth'a kiralanmıştı. Geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı, 3 de asist üretti. Wilshere, geçen sezon toplamda 40 maçta oynadı, 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.