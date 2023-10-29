Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farka koştu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta 5-0 kazandı.

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29/10/2023

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Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farka koştu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. 

Fenerbahçe, maçı 5-0 kazandı. 

Maçta goller; Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (KK) ve İrfan Can Kahveci'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 10. haftada 10 galibiyet ile 30 puana ulaştı. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Pendikspor ise 7 puanda kaldı. 

Fenerbahçe'de Edin Dzeko damgası

Edin Dzeko, maçta yaptığı hat-trickle bu sezon 10. lig maçında 10 gol ve 4 asiste ulaştı. 

Fenerbahçe, aynı zamanda Süper Lig tarihinde sezona 10'da 10'la galibiyetle başlayan ilk takım oldu ve kendine ait rekoru geliştirmeye devam etti. 

29/10/2023 20:08
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TAGS: Fenerbahçe, Edin Dzeko ile farka koştu
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