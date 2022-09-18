Fenerbahçe evinde farka koştu!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Rennes maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.



Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçının ilk 11'inden kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi Alanyaspor'a karşı da ilk 11'de oynattı.



68 yaşındaki çalıştırıcı, bu 3 ismin dışında kalan oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Emre Mor, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.



Jesus, Luan Peres'i sakatlığı sebebiyle, Joshua King'i ise ağrıları nedeniyle kadroya almadı. Bu 2 ismin dışında Rennes maçına 11'de başlayan oyuncular ise Alanyaspor'a karşı yedek soyundu.



Jesus, Corendon Alanyaspor'a karşı kalede Altay Bayındır'ı oynattı. Savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturan deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Willian Arao ile Miguel Crespo'ya şans tanıdı. Orta sahanın kanatlarında Diego Rossi ile Emre Mor, gol yollarında ise Enner Valencia ve Joao Pedro yer aldı.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun maça yedek başladı.

5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası önü sol tarafta pres yaparak topu kazanan Crespo'nun Valencia'ya pasında Efecan'ın müdahaslesiyle top penaltı noktası civarında bekleyen Rossi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi'nin sol kenardan kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao'nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique'nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0.

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önünde presle kazanılan topla buluşan Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada topun başına geçen Pedro'nun kalenin sağ köşesine gönderdiği topu aynı köşeye yatan kaleci çelerek oyun alanına gönderdi.

45+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kalenin sağ üstünden ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

70. dakikada Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçiren golü atarken 76. dakikada İrfan Can Kahveci güzel bir gol atarak durumu 5-0 yaptı. Sağ taraftan ceza alanına sokulan İrfan, rakibini de geçti ve devamında çaprazdan yaptığı vuruşla golünü atmayı başardı.

90 dakika, Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorun ardından puanını 13 yapan Fenerbahçe, 6. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

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18/09/2022 23:36