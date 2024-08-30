Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaştı

Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Amrabat'ın kulübü Fiorentina ve oyuncuyla geçici transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek "Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir." denildi.

Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli kulüp, Amrabat'ı sağlık kontrolünden geçmesi ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a getirdi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu sportif direktör Mario Branco karşıladı.

Sofyan Amrabat, uçaktan üzerinde Fenerbahçe formasıyla indi.