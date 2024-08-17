Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi

Fenerbahçe, Brighton ile temas halinde olan Ferdi Kadıoğlu'ndan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Premier Lig ekibinin Ferdi Kadıoğlu için gözden çıkardığı rakam ise an itibarıyla bonuslarla birlikte 35 milyon euro bandında. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer gündemde. Başarılı futbolcu, Brighton ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, Fenerbahçe, Premier Lig ekibinin teklifini yükseltmesini bekliyor. Ferdi Kadıoğlu için Brighton'ın teklifi 30+5 milyon euro olurken, Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin beklentisi 40 milyon euro. Fenerbahçe, Brighton'ın söz konusu rakamlara çıkması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığına izin verecek. Aksi durumunda Ferdi Kadıoğlu takımda kalacak ve Sarı-Lacivertliler oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimali doğrultusunda sol bek arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe, Oosterwolde için de teklifler alıyor. Brighton'ın milli futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü ortamda Fenerbahçe'nin Oosterwolde'yi kesinlikle takımda tutma kararı aldığı haber detayında yer aldı. Sakatlığı sebebiyle Lille maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer alıyor.