Fenerbahçe, Filip Kostic'i duyurdu

Fenerbahçe, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

ads ads ads ads
08/09/2024

ads
Fenerbahçe, Filip Kostic'i duyurdu

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Filip Kostic'in kiralık transferi için Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'in kiralık transferi için İtalyan ekibi Juventus ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

08/09/2024 21:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe, Filip Kostic’i duyurdu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.