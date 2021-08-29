Fenerbahçe firesiz ilerliyor

Türkiye Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, İzmir'den 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kanarya'nın golleri, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 3'te 3 yapmış oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Sarı lacivertliler, İzmir ekibi karşısında 2-0 galip gelerek 3'te 3 yapmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ataklarını artıran Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.

Kanarya, 4 dakika sonra 55'te Valencia ile farkı 2'ye çıkardı.

Maçta, sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Min-jae Kim, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koreli savunmacının yerine Serdar Aziz dahil oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Altay'ı 2-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı.

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29/08/2021 23:56