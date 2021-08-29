Fenerbahçe firesiz ilerliyor
29/08/2021
Türkiye Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Altay'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, İzmir'den 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kanarya'nın golleri, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'dan geldi. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 3'te 3 yapmış oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oldu.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Sarı lacivertliler, İzmir ekibi karşısında 2-0 galip gelerek 3'te 3 yapmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıda ataklarını artıran Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.
Kanarya, 4 dakika sonra 55'te Valencia ile farkı 2'ye çıkardı.
Maçta, sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Min-jae Kim, 65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koreli savunmacının yerine Serdar Aziz dahil oldu.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Altay'ı 2-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı.
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