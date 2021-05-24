Fenerbahçe, forvet hattını dağıtıyor

Samandıra’da gönderilecek futbolcuların akıbeti belli olmaya başladı. Cisse’nin futbolu bırakacağı belirtilirken Samatta"nin kulüp aradığı ifade edildi. Mame Thiam’ın ise İstanbul’da başka bir takımla anlaşacağı aktarıldı.

Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor.

Sarı-lacivertliler'de santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve Sarı-Lacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.

Bulut gidince yedek kaldı

28 yaşındaki Senegalli golcünün, İstanbul'un lacivert-beyazlı ekibi ile yeniden söz kestiği kaydedildi.

Thiam bu sezon Erol Bulut yönetiminde iyi maçlar çıkarsa da Emre Belözoğlu tarafından pek tercih edilmemişti. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor.

Gustavo, Novak, Gökhan, Caner, Tisserand, Lemos, Ferdi ve Perotti'nin takımdaki geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Bu habere tepkiniz:



24/05/2021 09:23