Fenerbahçe, Frankfurt'u Elinden Kaçırdı!



UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ilk maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ın uzatma dakikalarında penaltı kaçırdığı maçta, Almanya deplasmanından bir puanla döndü.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.



Deutsche Bank Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi.



10. dakikada Mesut Özil ile öne geçen temsilcimiz Fenerbahçe'ye Eintracht Frankfurt 41. dakikada Lammers ile karşılık verince 90 dakika 1-1 bitti.

GOL İPTAL EDİLDİ! | 90+2. dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu gol yapan Berisha alan ihlali yaptığı gerekçesiyle gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



Bu sonuçla iki takım da UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başladı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Miha Zajc, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemedi.



Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

⚽️Grubun diğer maçında Olimpiakos sahasında Royal Antwerp'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

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17/09/2021 08:33