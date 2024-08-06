Fenerbahçe, Fransa'da mağlup

ads ads ads ads
06/08/2024

ads
Fenerbahçe, Fransa'da mağlup

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına 2-1 yenildi.

Hainaut Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildi.

Lille'in golünü 12. dakikada kendi kalesine Jayden Oosterwolde kaydetti.

Sarı-lacivertli temsilcimizin eşitlik sayısını ise 79'da serbest vuruştan İrfan Can Kahveci attı.

Lille, 90+1'de Zhegrova ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalacak ekip, 13 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın ardından belli olacak.

 

06/08/2024 23:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe, Fransa’da mağlup
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.