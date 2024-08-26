Fenerbahçe, Fred'in gecesinde farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele 5-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. Galibiyet golleri; 15.,60., 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Dzeko ve 66. dakikada Alikulov (kk)'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 7 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

FRED FIRTINA GİBİ DÖNDÜ; KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Fred, maçta 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Brezilyalı oyuncu kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic’in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.

30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.

53. dakikada Dzeko farkı ikiye çıkaran golü çaprazdan yerden yaptığı vuruşla yaptı: 2-0.

60. dakikada Fred kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

64. dakikada Fred kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu tamamlayarak hat-trick yaptı: 4-0.

66. dakikada Alikulov, Tadic'in ortasında topu kendi ağlarına gönderdi: 5-0.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic - Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde - İsmail, Szymanski - Fred, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

FENERBAHÇE, DAUM'U UNUTMADI

Sarı-lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum için seremoniye "Hep Kalbimizde Olacaksın" yazılı pankart ile çıktı.

TARAFTARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.