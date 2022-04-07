Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

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07/04/2022

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 10 Nisan Pazar günü karşılaşacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

 

İKİNCİ DERBİSİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez bir derbide görev alacak.

Karaoğlan daha önce bu sezon oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.

Sezonun ilk yarısında NEF Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 90. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 2-1 kazanmıştı.

07/04/2022 14:17
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TAGS: Futbol Galatasaray, Derbi, Fenerbahçe
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