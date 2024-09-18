Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

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18/09/2024

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dev derbiye sahne olacak. Tüm gözlerin çevrildiği derbinin hakemi belli oldu.

DERBİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN

Ülker Stadyumu'nda 21 Eylül Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.

18/09/2024 16:37
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TAGS: Fenerbahçe, Galatasaray, derbi
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