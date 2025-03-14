Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

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14/03/2025

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programları açıklandı. Çeyrek final turunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü belli oldu.

DERBİ 2 NİSAN'DA

Türkiye Kupası çeyrek final turundaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Tek maç eleme usulünün geçerli olacağı turdaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı:

1 NİSAN SALI

20.30: Konyaspor-İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17.45: Trabzonspor-Bodrum FK

20.45: Fenerbahçe-Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20.30: Beşiktaş-Göztepe

 

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TAGS: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
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