Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
YAYIN TARİHİ:
14/03/2025
Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programları açıklandı. Çeyrek final turunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü belli oldu.
DERBİ 2 NİSAN'DA
Türkiye Kupası çeyrek final turundaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Tek maç eleme usulünün geçerli olacağı turdaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı:
1 NİSAN SALI
20.30: Konyaspor-İskenderunspor
2 NİSAN ÇARŞAMBA
17.45: Trabzonspor-Bodrum FK
20.45: Fenerbahçe-Galatasaray
3 NİSAN PERŞEMBE
20.30: Beşiktaş-Göztepe
YAYIN TARİHİ: