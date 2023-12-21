Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman seyircisi alınacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.

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21/12/2023

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Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman seyircisi alınacak


İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı stada toplu giriş yapabilecek.

21/12/2023 14:00
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TAGS: haber, kıbrıs
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