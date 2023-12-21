Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman seyircisi alınacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı stada toplu giriş yapabilecek.