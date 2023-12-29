Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde öne çıkanlar
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki takım 18 farklı stadyumda karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Park, iki takımın karşılaştığı 19. stadyum olacak.
29/12/2023
Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 114 yılı geçen rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu.
Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler, tarihlerinde yarın 399. kez karşı karşıya gelecek. Turkcell Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) TSİ 20.45'te başlayacak.
İki takımın 1 asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü, Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.
17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.